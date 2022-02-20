Липецк, , 14:55 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус Mos.ru

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20 февраля выявлено 1532 новых случаев заражения коронавирусом — на 176 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 119 тыс. 720 случаев заражения.

За весь период наблюдения 100 тыс. 39 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1163 — за последние сутки.

За весь период скончались 3208 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.