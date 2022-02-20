Оттава, , 14:54 — REGNUM Канадские медики разработали технологию изменения группы крови, позволяющую решить проблему совместимости группы донора и реципиента. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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При распределении донорских органов одним из ключевых факторов является совместимость группы крови донора с группой крови реципиента. Поэтому медики разрабатывают разные методы, которые могут позволить проводить трансплантацию при несовпадении групп крови.

Группа учёных из нескольких университетов Канады под руководством профессора Университета Торонто Марсело Сайпеля разработала технологию, которая позволяет решить эту проблему при трансплантации лёгких. Обработка донорского органа специальными ферментами позволила изменить группу крови на I, считающуюся универсальной.

Клинические испытания новой технологии могут начаться в ближайшие полтора года. Авторы исследования надеются, что их работа позволит медикам спасать больше жизней людей, нуждающихся в трансплантации.