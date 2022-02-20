Оренбург, 20 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области на трёх автодорогах ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

56.mchs.gov.ru Метель

Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий и будут действовать до 10:00 по местному времени 21 февраля. Речь идёт об участках трасс Октябрьское — Благодарное, Подъезд к селу Взгорье и Подъезд к посёлку Зелёный Дол.

В ГИБДД добавили, что срок окончания прекращения движения может быть скорректирован. Это зависит от погодных условий.