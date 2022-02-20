Москва, 20 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали телефонный разговор, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Kremlin.ru Путин и Макрон в форте Брегансон

«Переговоры, которые Париж рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить вторжение России на Украину начался в 11:00 утра (13:00 мск — прим.)», — отмечается в сообщении.

Западные государства и Киев выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.