Киев, , 14:48 — REGNUM Посольство Индии в Киеве рекомендовало индийским гражданам покинуть Украину в связи с неопределенностью ситуации в этой стране. Соответствующее заявление распространила сегодня, 20 февраля, пресс-служба посольства Индии на Украине.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряженности и неопределенности в отношении ситуации наУкраиневсем гражданам Индии, чье пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину», — сказано в сообщении посольства Индии на Украине.

Стоит отметить, что ранее посольство Индии лишь рекомендовало гражданам Индии, находящимся на Украине, «рассмотреть возможность временного отъезда» из страны. А ещё ранее вообще заявляло, что особой опасности для граждан Индии на Украине нет.

Сейчас же индийская дипмиссия рекомендует гражданам Индии использовать для вылета из страны рассмотреть возможность временного отъезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе сложилась критическая ситуация — Украина сосредоточила огромную наступательную группировку для зачистки ДНР и ЛНР от русского населения. Власти народных республики приняли решение эвакуировать гражданское население в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.