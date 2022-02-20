Москва, , 14:46 — REGNUM Москва призывает западных партнеров к разуму, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

«С историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война»,» — добавил он.

Также он заявил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, и любая искра может привести к непоправимым последствиям.

«Все … может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика», — добавил он.

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