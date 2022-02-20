Москва, 20 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сборная России смогла достойно выступить на Олимпиаде в Пекине, сумев в непростых условиях проявить свои волевые качества. Об этом 20 февраля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Gazprom-media.com Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

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«Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях», — приводит его слова ТАСС.

Также вице-премьер РФ отметил, что 32 медали, выигранные российским спортсменами на Играх в Пекине, являются историческим достижением за всю историю участия сборной России в зимних Олимпиадах.

«По общему количеству медалей мы занимаем второе место среди всех стран-участниц. Поздравляем всех олимпийцев, гордимся каждым в российской сборной!», — добавил Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на Олимпийских играх в Пекине российская мужская сборная по хоккею показала характер и желание играть свою за страну.