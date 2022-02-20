Москва, , 14:41 — REGNUM Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра может привести к непоправимым последствиям, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он добавил, что объявление дат о якобы «вторжении» на Украину может иметь пагубные последствия.

«Когда напряженность нагнетена до максимума, … то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Все … может иметь пагубные последствия — вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину. Это очень плохая практика», — добавил он.

Ранее в ДНР сообщили о как минимум пяти диверсиях, зафиксированных на территории республики с момента очередного обострения ситуации. Одна из диверсий была совершена нацистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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