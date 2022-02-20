Мадрид, , 14:31 — REGNUM Во время летнего трансферного окна мадридский футбольный клуб «Реал» собирается усилить свою линию нападения. Об этом 20 февраля сообщает Marca.

«Реал Мадрид» RonnyK

По информации издания, приоритетными трансферными целями «Реала» на лето является приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и новреского форварда дортмундского клуба «Боруссия» Эрлинга Холанда.

Также указывается, что руководство мадридцев рассмотрит возможность приобретения других игроков только в случае, если у нее не выйдет приобрести указанных двух футболистов.

Кроме того, уточняется, что мадридская команда также может продать несколько своих игроков для того, чтобы выделить полученные от этого денежные средства на приобретение полузащитника или защитника.

Отметим, в настоящее время «Реал» является лидером турнирной таблицы испанской Примеры, набрав 57 очков после 25 туров.