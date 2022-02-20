Вашингтон, 20 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Четвёртый мультфильм серии «Гадкий я» студии Illumination Entertainment выйдет в прокат в июле 2024 года. Об этом сообщает портал Collider.

Youloveit.ru Постер к м/ф «Гадкий я 3» , миньон Мэл

Прокатчиком четвёртой части мультфильма, как и предыдущих серий, выступит компания Universal Studios. «Гадкий я — 4» станет 15-м совместным проектом Illumination Entertainment и Universal Studios.

Режиссёром станет Крис Рено, снявший первые два мультфильма этой серии. В проект вернутся актёры озвучивания Стив Карелл, Кристен Уиг, Пьер Коффин и Миранда Косгроув.

Мультфильм «Гадкий я» вышел в мировой прокат летом 2010 года. При бюджете в $69 млн компьютерный анимационный фильм собрал в кинотеатрах более $540 млн.