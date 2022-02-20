Донецк, 20 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. ВСУ совершили очередной обстрел ДНР по направлению населенного пункта Васильевка, применив 17 гранат. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В направлении Васильевки ВС Украины выпустили «5 гранат из СПГ, 12 гранат из АГС, отмечается в сообщении.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. 19 февраля лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.