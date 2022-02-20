Екатеринбург, 20 февраля 2022, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели рабочего на территории Академического района. Об этом сообщает областное управление СКР.
Как отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев. Тело направлено на экспертизу.
Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых добавил, что погибшим оказался житель Нижней Туры, родившийся в 1983 году. В Екатеринбурге он снимал жильё. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 февраля. Из-за обвала грунта рабочий упал в траншею глубиной порядка пяти метров.
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