Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели рабочего на территории Академического района. Об этом сообщает областное управление СКР.

На месте гибели рабочего в Екатеринбурге Фото: следственное управление СКР по Свердловской области

Как отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев. Тело направлено на экспертизу.

Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых добавил, что погибшим оказался житель Нижней Туры, родившийся в 1983 году. В Екатеринбурге он снимал жильё. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 февраля. Из-за обвала грунта рабочий упал в траншею глубиной порядка пяти метров.

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