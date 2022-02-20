Берлин, 20 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen AG начал переговоры о покупке подразделения китайской компании Huawei по разработке технологий беспилотного вождения. Об этом пишет немецкий деловой журнал Manager Magazin со ссылкой на источники в отрасли.

Pixabay.com Эмблема Volkswagen

Телекоммуникационный гигант Huawei создал подразделение по разработке технологий для автомобилестроения в 2019 году. В 2021 году компания продемонстрировала собственную систему беспилотного вождения, которая была интегрирована в седан Arcfox китайского автопроизводителя BAIC.

По данным Manager Magazin, немецкий концерн Volkswagen заинтересован в приобретении этого подразделения. Издание отмечает, что в настоящее время Китай является крупнейшим рынком для Volkswagen, поэтому немецкий концерн выиграет от появления местного технологического партнёра.

В случае успешного завершения переговоров сумма сделки составит несколько миллиардов евро. Huawei инвестировала в исследования и разработки этого подразделения в 2021 году в общей сложности $1 млрд.