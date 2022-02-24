Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу и увеличения нагрузки на врачей из-за «Омикрона», в поликлиниках власти Сахалина запустили систему «Видеоврач». Как сообщается на странице минздрава региона в instagram, теперь, если у граждан возникли симптомы простудного заболевания, можно, в частности, позвонить на 1300 (добавочный 8), получить видео — или аудиоконсультацию по дальнейшей тактике лечения.

Rosminzdrav.ru Телемедицина

«Исходя из данных по состоянию здоровья пациента, врач примет решение по наблюдению или направлению специалиста», — отмечают в минздраве.

Запись на телемедицинские консультации стала доступна для жителей Сахалинской области благодаря переводу медицинского сервиса на круглосуточный режим работы. Соответствующее поручение региональному минздраву дал губернатор Валерий Лимаренко.

«Теперь отложить талон к врачу, вызвать специалиста на дом, задать вопрос о вакцинации можно в любое время дня и ночи. Мы ввели новую услугу — видеоконсультации для пациентов с ОРВИ, чтобы людям не приходилось проводить время в очередях в поликлиниках в разгар пандемии. Теперь для удобства пациентов попасть на онлайн-прием можно будет до 12 часов ночи», — пояснил он.

Централизация вызовов позволила равномерно распределить нагрузку на врачей. Пациенты в свою очередь смогли попасть на приём к специалистам в удобное для себя время. С 1 февраля 642 сахалинца уже получили консультации врача через 1‑300. Большинство пациентов обращаются с 7:00 до 20:00. Однако сервис востребован и в более позднее время.

«Ведем постоянный мониторинг. Анализ нам нужен для выстраивания более гибкой системы работы, обеспечения специалистами на линии в наиболее актуальные часы», — рассказал заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов.

«Думаю, стоит обратить внимание на то, что скорее всего весь Дальний Восток и Восточная Сибирь вплоть до окончания сроков реализации нацпроектов будут делать акцент на транспорте и здравоохранении. Там есть интересные истории, связанные с телемедициной — не в плане того, что людей по экрану лечат. Поскольку большие расстояния и плановая госпитализация проходит часто не в границах региона, то Сахалин очень активно продвигает телеконсультации, чтобы доктора заранее ознакомились с анамнезом и составили примерный план лечения», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Напомним, модернизация системы здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту «Здравоохранение», который продлен до 2030 года. Он предполагает снижение смертности трудоспособного населения (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях первичной медпомощи, охват всего населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год.

Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит им эффективнее обслуживать больных. Всем регионам России будет обеспечена возможность проведения телемедицинских консультаций.