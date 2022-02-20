Москва, 20 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Армянский полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян может во время летнего трансферного окна перейти в московскую команду «Динамо». Об этом 20 февраля сообщает «РБ Спорт».

Станислав Ведмидь Генрих Мхитарян

По данным издания, московский клуб готов предложить 33-летнему футболисту контракт после того, как летом у него завершится контракт с «Ромой» и он перейдет в статус свободного агента.

При этом указывается, что спортивный директор «Динамо» Желько Бувач знаком с полузащитником по их совместной работе в дортмундском клубе «Боруссии».

Отметим, в нынешнем сезоне Генрих Мхитарян сыграл в составе «Ромы» в 31 матче, отличившись в них тремя голами и семью результативными передачами.