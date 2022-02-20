Горно-Алтайск, , 13:44 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано 2275 случаев заболевания ОРВИ, что на 16 случаев меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Среди заболевших 815 детей. При этом шесть человек с признаками ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, в том числе один ребёнок.

«124 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в то числе — ребёнку (6 неделя — 53). Зарегистрировано 8 летальных исхода заболевания (6 неделя — 4)», — добавили в управлении.

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