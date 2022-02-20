Москва, , 13:42 — REGNUM Форум Советов предпринимателей России и Бразилии, собравший первых лиц деловых кругов двух стран, состоялся в Москве.

Мероприятие было организовано накануне встречи Президента России Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару в Москве. Это первый визит бразильского лидера в Россию с 2017 года, когда Москву посетил экс-президент Мишел Темер.

Открывая форум, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал мероприятие «особенно ценным и своевременным» и выразил уверенность в том, что бразильский лидер получит по его итогам большой объём «конкретных предложений» от бизнеса. Забегая вперёд, отметим, что этот прогноз оправдался.

Рекорд 2011 года побит

Председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия и генеральный директор одного из ведущих мировых производителей фосфорных удобрений компании «ФосАгро» Андрей Гурьев обратил внимание участников на значительный рост двусторонней торговли между Россией и Бразилией в 2021 году.

«Треть всей торговли России с Латинской Америкой приходится на Бразилию, нашего ключевого партнера в регионе. Пандемия, ограничительные меры по всему миру стали причиной некоторого спада в двусторонней торговле в 2020 году. Но мы уверенно преодолели этот кризис. По итогам 2021 года российско-бразильский товарооборот увеличился сразу на 87% до 7,5 млрд долларов США», — сказал Гурьев.

По данным Минэкономразвития, в прошлом году объём двустороннего товарооборота даже превзошёл исторический рекорд 2011 года. Председатель Российской части Межправительственной Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Владимир Ильичев приветствовал достижение «устойчивой траектории роста».

При этомИльичев отметил, что уровень экономического сотрудничества ещё далёк от достижения полного потенциала. В частности, он призвал к предотвращению возникновения торговых барьеров и излишних пошлин, а также к наращиванию объёмов торговли за счёт диверсификации встречных поставок и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

За увеличение российского экспорта в Бразилию выступили и другие участники. Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина выразила желание видеть в последующие годы новые «экспортные рекорды», которые выйдут на «значимые цифры». В этой связи она отметила важность поддержки российского бизнеса, работающего за рубежом, в том числе в Бразилии. К примеру, почти треть удобрений и металлургической продукции, экспортируемых из России в Бразилию, были застрахованы с помощью услуг, предоставляемых РЭЦ.

А визави Гурьева по деловому совету Маркос Молина назвал Россию и Бразилию «лидирующими странами» мирового сообщества, что накладывает на обе стороны «определённую ответственность» за развитие двусторонних отношений. Он также выразил уверенность в способности сторон выработать конкретные предложения по расширению сотрудничества и торговли.

Локомотив роста — удобрения и АПК

Россия является одним из основных поставщиков удобрений в Бразилию — в прошлом году доля продукции химической промышленности в российском экспорте в Бразилию составила почти 70%. Энергоносители также занимают важное место в структуре российского экспорта. Третье место в российском экспорте занимает металлургическая продукция. Для России Бразилия является важным поставщиком продовольствия, которое занимает около 70% импорта из Бразилии.

Как отметил Андрей Гурьев, ФосАгро поставила в Бразилию почти 1.6 млн тонн продукции в прошлом году, что стало для компании абсолютным максимумом за последние 10 лет. А в целом российский экспорт удобрений в Бразилию в прошлом году достиг рекордного уровня 9,8 млн. тонн. По сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась сразу на 40%.

Помимо удобрений, участники форума обсудили и другие области сотрудничества, проекты в таких сферах как фармацевтика и атомная энергетика, железнодорожный транспорт и энергетическое машиностроение, металлургия и информационные технологии.

Как подчеркнул глава Совета предпринимателей Россия-Бразилия, наша страна могла бы участвовать на тендерной основе в строительстве и реконструкции железных дорог, портов, аэропортов, электростанций. Ведь у российских компаний здесь накоплен огромный опыт как внутри страны, так и за рубежом.

Участники обсудили возможное сотрудничество в сфере инвестиций и заслушали доклады Российского экспортного центра, Агентства по развитию экспорта Бразилии ApexBrasil и Российского фонда прямых инвестиций.

Углеродная нейтральность

Одно из самых важных предложений, прозвучавших на форуме, касалось создания совместной карбоновой биржи и рабочей группы по углеродной нейтральности.

Андрей Гурьев отметил, что на долю России и Бразилии приходится около трети мирового лесного фонда, а также что сельское хозяйство, которое является локомотивом двусторонней торговли, может стать депонирующей углерод отраслью. Он предложил начать работу как по разработке и внедрению в сельское хозяйство технологий накопления углерода в почве, так и по анализу углеродного следа экономик двух стран.

«Предлагаю объединить усилия науки и бизнеса двух стран и доказать, что, несмотря на развитую индустрию, Россия и Бразилия являются странами с отрицательным углеродным следом. В свете возможного введения углеродного регулирования в ЕС, США, а затем и в других странах мира это станет нашим дополнительным конкурентным преимуществом», — сказал глава Совета предпринимателей, предложив создать «рабочую группу для обсуждения методологии подсчета поглощения углерода лесами двух стран, а также проработки создания общей карбоновой биржи для торговли квотами».

Итоги представлены президенту

Бразильская часть Совета предпринимателей поддержала озвученные в ходе форума инициативы и они вошли в доклады национальных частей Советов предпринимателей, которые были представлены Андреем Гурьевым и Маркосом Молиной президенту Бразилии Болсонару в ходе его встречи с российским бизнесом на следующий день.

На встрече присутствовал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, который отдельно отметил серьезные перспективы для дальнейшего сотрудничества двух стран по устойчивому развитию и зеленой повестке в рамках работы БРИКС.

«В рамках Парижского соглашения считаем важным стремиться к общим подходам к учету климатических проектов на пути к углеродной нейтральности. Для наших стран особенно актуальны поглощения в лесном секторе — мы присоединились к лидерской декларации по лесному сектору, подписанной в Глазго. Было бы правильно вместе добиваться эквивалентного отношения к результатам проектов по сокращению и по поглощению выбросов, и к обеспечению высокого качества «лесных» единиц, доверию к ним. Мы могли бы начать с консультаций по этому вопросу и обменяться опытом выпуска единиц с лесных проектов», — сказал Максим Решетников, слова которого цитирует пресс-релиз ведомства.

Министр также выразил готовность поделиться опытом привлечения зеленых инвестиций через таксономию проектов. Она включает основные виды деятельности с позитивным эффектом для окружающей среды, в том числе в биоэнергетике.

«Этот продукт востребован российским бизнесом, и мы знаем, что у вас тоже растет интерес к устойчивым финансам. Инструмент получает все большее распространение, важно на ранних этапах сближать наше регулирование», — сказал Максим Решетников.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что расширение сфер партнерства России и Бразилии может потребовать новых мер по улучшению бизнес-климата.

«Для российской стороны важна отмена введённых Бразилией антидемпинговых мер в отношении отдельных российских товаров. Кроме того, российские экспортёры сталкиваются со сложностями в таможенном регулировании, в получении лицензий, сопряженных с импортными операциями. Серьезная проблема — отсутствие межбанковского сотрудничества, а именно сложности с открытием аккредитивов в пользу российских партнеров. Мы заинтересованы, чтобы Центробанк Бразилии вышел на такое сотрудничество с российскими партнерами. Учитывая, что основной статьёй экспорта из России в Бразилию являются экоэффективные минеральные удобрения, мы приглашаем наших бразильских коллег присоединиться к «Зеленому клубу» — сообществу стран, которые производят чистую от вредных примесей аграрную продукцию», — заявил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия Андрей Гурьев.

Во время встречи с отечественными бизнесменами г-н Болсонару отдельно отметил вклад главы ФосАгро, который возглавляет Совет с 2019 года, в развитие отношений России и Бразилии. Он лично вручил Андрею Гурьеву высокую государственную награду — орден Риу-Бранку. Это одна из самых высоких наград Бразилии, которые может получить иностранный гражданин.

«За время работы на посту главы Делового совета я убедился в колоссальном потенциале взаимодействия России и Бразилии. Полученная из Ваших рук награда — это исключительный кредит доверия для продолжения эффективной работы Делового совета. Знак высочайшей поддержки и внимания, который поможет диалогу российского и бразильского бизнеса выйти на качественно новый уровень на благо наших государств», — отметил Андрей Гурьев, принимая награду.

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