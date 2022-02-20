20 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 13:57 — REGNUM Заявление генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о том, что структура могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Силы ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Прекраснейшая идея. ОБСЕ там всё равно в одни ворота играет. К нашей организации у меня доверия гораздо больше. Нужен сильный противовес, чтобы уровнять положение, выстроить паритет. Тогда будет покой и стабильность в регионе», — указывает Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз вопрос ставится таким образом, что миротворцы будут отправлены только лишь с позволения Украины, то этого никогда не произойдёт.

«Ну да, конечно, Киев же «с радостью согласится» на такое. Какое-то странное заявление», — считает Денис Н.

«Если такое и произойдет, то точно без разрешения на то Украины. Киев не позволит официально вводить российские войска, даже в статусе миротворцев», — уверен Роман Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зась сделал такое заявление, чтобы у киевского руководства наконец-то зашевелилось серое вещество в голове.

Станислав Зась МЧС Республики Беларусь

«Мне кажется, что такие заявления нужны ради громких заголовков. Чтобы на Украине немного мурашки по коже пробежали, а если что, то там есть пояснения, что только с разрешения Киева», — поделился своим мнением Алексей П.

Часть людей полагает, что наилучшим исходом для Донбасса стал бы бескомпромиссный ввод миротворческого контингента ОДКБ.

«А что будет, если вломиться нагло по-натовски, то есть по-американски, без разрешения и приглашения? Много ли проблем появится у России, или это всё окажется очень терпимо и стратегически выгодно?» — интересуется Marsel M.

«Это давно надо было сделать! А так повторяется сюжет Югославии. Почему Россия долго бездействует? Нас же по всем фронтам успевают окружить, пока наши власти додумываются, что происходит», — отмечает Михаил Г.

Ряд пользователей указывает на то, что не все члены ОДКБ поддержат такую инициативу.

Миротворцы ОДКБ Odkb-csto.org

«Армения уж точно не станет вмешиваться в конфликт между Украиной и Донбассом. Им явно не до этого», — предполагает Тарон Б.

«А там много иностранных войск и не понадобится. Возьмём с собой пару белорусов и пару казахов — вот тебе и складывается военный контингент ОДКБ», — шутит Валерий П.

Нашлись и те, кто уверены, что российские войска на территории Донбасса — это вопрос времени.

«На Украине вскоре появится российский контингент. Рано или поздно. Просто вопрос в том, что станет для этого причиной. Агрессия Украины или вынужденная защита мирного населения Донбасса. В первом случае будет множество жертв среди мирного населения, убитого руками бандеровцев, но зато окажется чиста совесть России перед западным обществом. Во втором случае мы спасём наших людей в ДНР и ЛНР, и совесть будет чиста перед ними, а не перед Западом», — написал Николай В.

Напомним, 19 февраля агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о том, что организация могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и санкции Совета Безопасности ООН.