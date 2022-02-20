Воронеж, , 13:37 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Воронежской области в связи с ростом числа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщила 20 февраля пресс-служба правительства.

В пункте временного размещения Пресс-служба администрации Воронежа

«В нашей области все системы жизнеобеспечения работают хорошо, без сбоев. Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, пребывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения. Отсюда тянется и ряд других организационных вопросов: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочерёдные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное», — прокомментировали в пресс-службе правительства решение губернатора, подчеркнув, что других причин для введения режима ЧС нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля в Воронеж прибыла первая тысяча беженцев из ЛНР и ДНР, людей разместили в пунктах временного размещения. Всего в регионе развернуто 42 таких пункта на более чем 4,5 тыс. человек.