Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За сутки в Ростовской области встретили 30 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области 20 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС проверяет наличие цифрового пропуска

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 30 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса в Россию прибыло 40 тыс. человек. В Ростовской области временный приют нашли 6,5 тыс. женщин, детей и пожилых людей.