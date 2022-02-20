Москва, 20 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Единый максимальный размер государственных субсидий для игровых фильмов в 2022 году составит 100 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС представители Минкультуры РФ.

Съёмки эпизода

В министерстве отметили, что единый размер максимальной господдержки для игровых фильмов в России определён впервые. Для игровых фильмов (за исключением дебютных) максимальная сумма поддержки составила 100 млн рублей. Ранее максимальная сумма поддержки на производство авторского фильма составляла 50 млн рублей, на съёмки социально значимого кино — 70 млн рублей.

Для игровых фильмов режиссёров-дебютантов максимальный размер поддержки увеличен до 50 млн рублей. В 2021 году такие режиссёры могли рассчитывать на поддержку до 30 млн рублей.

В 2022 году сбор заявок на участие в конкурсе для получения господдержки открывается 21 февраля. Заявки будут приниматься до начала мая, победителей конкурса объявят в июне.