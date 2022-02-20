Манчестер, Великобритания, , 13:30 — REGNUM Португальский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть свою команду во время летнего трасферного окна. Об этом 20 февраля сообщает Mirror.

Криштиану Роналду Realmadrid.com

По данным источника, ожидания 37-летнего футболиста от участия в составе «МЮ» не оправдались и в случае, если команда не выйдет в Лигу Чемпионов УЕФА он намерен покинуть клуб.

Отметим, Роналду вернулся в состав манчестерского клуба летом минувшего клуба за €15 млн из туринской команды «Ювентус» и в нынешнем сезоне сыграл за «МЮ» в 21 матче английской Премьер-лиги, в котором отметился девятью голами и тремя результативными пасами.