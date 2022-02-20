Манчестер, Великобритания, 20 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Португальский нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» КриштиануРоналду может покинуть свою команду во время летнего трасферного окна. Об этом 20 февраля сообщает Mirror.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

По данным источника, ожидания 37-летнего футболиста от участия в составе «МЮ» не оправдались и в случае, если команда не выйдет в Лигу Чемпионов УЕФА он намерен покинуть клуб.

Отметим, Роналду вернулся в состав манчестерского клуба летом минувшего клуба за €15 млн из туринской команды «Ювентус» и в нынешнем сезоне сыграл за «МЮ» в 21 матче английской Премьер-лиги, в котором отметился девятью голами и тремя результативными пасами.