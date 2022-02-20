Красноярск, 20 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Статистики к 23 февраля представили портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае. Всего к 1 января 2021 года в регионе проживало 1332,5 тыс. мужчин или 46,7% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Алексей Печёнкин, Krskstate.ru День Победы в Красноярске

Почти две трети из них находятся в трудоспособном возрасте. Средний возраст красноярцев составил 36,3 года. При этом сельчане в среднем старше горожан — 38 лет против 35,7 года.

«На начало 2021 года в крае проживало 436 мужчин-долгожителей в возрасте 95 лет и старше, из них в возрасте 100 лет и старше — 79 человек», — отметили в службе статистики.

Чаще всего жители Красноярского края мужского пола вступают в брак в возрасте 25−34 лет (47,3%). При этом в 2020 году женились 554 мужчины в возрасте старше 60 лет, 67 из них впервые.