Луганск, , 13:18 — REGNUM После нанесения ВСУ массированного артудара в районе населенного пункта Пионерское линия соприкосновения не изменилась, заявил 20 февраля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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20 февраля около 05:00 ВСУ предприняли попытку атаки в районе Пионерского. Нанесли массированный артиллерийский удар и предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, но вынуждены были отступить, отмечается в сообщении.

При отступлении ВСУ нанесли артиллерийский удар по посёлку, в результате 5 домов разрушены, один — сгорел полностью.

Погибли два мирных жителя. Линия фронта не изменилась.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан на территорию России.