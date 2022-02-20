Минск, , 13:13 — REGNUM Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл преступные группировки, которые из-за рубежа получали указания о срыве конституционного референдума. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщают белорусские СМИ.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе расследования было установлено, что ряд белорусских граждан получал указания из-за рубежа портить бюллетени на конституционном референдуме, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им.

Кураторы готовящихся провокаций, находящиеся за границей, установлены. Координаторы провокаций в самой Белоруссии уже задержаны. Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по изменению конституции Белоруссии должен пройти 27 февраля.