Сухум, , 13:08 — REGNUM Абхазия в случае необходимости готова оказать военную и гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, говорится в заявлении президента Аслана Бжании.

Аслан Бжания

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По его словам, в республике с обеспокоенностью следят за событиями в Донбассе, резкая эскалация напряженности, вызванная действиями Киева, не может не вызывать тревоги.

«В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», — отмечается в сообщении.

Официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса, добавил он.

«Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе. … Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса», — отмчется в заявлении.