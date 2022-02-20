Москва, , 13:05 — REGNUM Почти половина граждан России, планирующих приобретение автомобиля, откладывает сделку из-за высоких цен. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные опроса портала «Дром».

Авторынок Vladtime.ru

Проведённый порталом по подбору автомобилей опрос показал, что приобрести автомобиль в 2022 году планируют 22% респондентов. 17% участников опроса ищут предложения на вторичном рынке, 5% респондентов планируют приобрести новый авто. Доля респондентов, которые хотят приобрести автомобиль, но откладывают сделку из-за высоких цен, составила 46%.

Аналитик портала «Дром» Даниил Бутов отметил, что 2021 год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен. Он добавил, что эта динамика сохраняется и в 2022 году. В таких условиях закономерным является постепенное снижение спроса, так как большая часть автолюбителей отказывается от замены авто.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что в последние месяцы в дилерских центрах снижается количество заключаемых контрактов. В начале 2022 года ситуация усугубилась ростом скорости распространения COVID-19 из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

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