Лидс, Великобритания, , 13:00 — REGNUM Футбольный клуб «Лидс» хочет отклонить все предложения по продаже своего бразильского форварда Рафиньи. Об этом 20 февраля сообщает Mirror.

Футбол (сс) Edoardo Busti

Отмечается, что игра 25-летнего футболиста в этом сезоне стала причиной интереса к нему сразу нескольких клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Барселоны» и мадридского «Реала».

При этом уточняется, что «Лидс» собирается сохранить в своем составе бразильца и может сделать нападающего своим самым высокооплачиваемым игроком.

Отметим, Рафинья перешел в «Лидс» из «Ренна» осенью 2020 года за €18,6 млн и в нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 21 матче чемпионата Англии, отличившись в них восемью голами и двумя результативными пасами.