Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рабочий погиб на строительной площадке по улице Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошёл 20 февраля. По предварительным данным, во время работ обвалился грунт. Рабочий провалился в траншею глубиной почти пять метров. Прибывшие спасатели его извлекли.

На место происшествия прибыл прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Алексей Лобазов. Прокуратура проводит проверку.