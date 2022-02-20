В Екатеринбурге на строительной площадке погиб рабочий
Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рабочий погиб на строительной площадке по улице Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
Ysia.ru
Прокуратура
Инцидент произошёл 20 февраля. По предварительным данным, во время работ обвалился грунт. Рабочий провалился в траншею глубиной почти пять метров. Прибывшие спасатели его извлекли.
На место происшествия прибыл прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Алексей Лобазов. Прокуратура проводит проверку.