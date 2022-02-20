Кызыл, 20 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Туве проведут конкурс среди населённых пунктов «Трезвое село-2022». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, пять сёл, объявивших себя «зонами трезвости» будут претендовать на получение гранта в размере 1 млн рублей.

Пьянству нет!

Конкурс включён в план, направленный на противодействие незаконному обороту спиртосодержащей продукции и снижение уровня алкоголизации населения.

«Необходимость принятия плана продиктована неутешительными показателями республики по «пьяной» преступности», — отметили в правительстве.

Всего в план войдут 38 мероприятий, а за их исполнением будет следить межведомственная рабочая группа. В их числе предполагается создание вытрезвителей в ряде муниципалитетов. Кроме того, глава региона Владислав Ховалыг призвал вовлекать граждан, злоупотребляющих алкоголем в трудовую деятельность.

«Он предложил трудоустраивать родителей из группы риска на производства, которые планируют открыть по линии министерства сельского хозяйства в каждом кожууне, на объекты, которые в этом году будут строиться или ремонтироваться, на предприятия, открывающиеся по инвестиционным проектам», — отметили в правительстве.