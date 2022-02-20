Москва, , 12:53 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в населенном пункте Пионерское Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба СК России.

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как стало известно ранее, вооруженные формирования украинских боевиков форсировали реку Северский Донецк и атаковали позиции войск ЛНР в районе поселка Пионерский. Атака была отбита с потерями для украинской стороны. При этом в поселке были уничтожены пять домов, погибли два мирных жителя, ещё один получил контузию.

В связи с гибелью мирных жителей председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУСКвозбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина сосредоточила в Донбассе огромную ударную группировку для зачистки территории от русского населения. За последние дни группировка выстроилась в атакующие порядки и начала интенсивные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. В республиках была объявлена эвакуация гражданского населения и всеобщая мобилизация.