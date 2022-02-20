Мадрид, , 12:47 — REGNUM Бразильский защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эдер Милитао не хочет покидать свою команду. Об этом 20 февраля сообщает Marca.

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

Уточняется, что 24-летний футболист хотел бы остаться в составе мадридцев, так как он в нынешнем сезоне стал выходить на игровое поле в стартовом составе.

При этом ранее появились сообщения о том, что игроком интересуется лондонская команда «Челси». Действующее соглашение защитника с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.

Отметим, Эдер Милитао перешел в «Реал» из «Порту» в 2019 году и в нынешнем сезоне сыграл в составе мадридского клуба в 24 матчах испанской Примеры, отметившись в них одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.