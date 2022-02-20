Брюссель, , 12:45 — REGNUM ЕС применит масштабные экономические санкции против России в случае эскалации напряженности на границе с Украиной, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля.

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«Концентрация российских сил возле границ Украины продолжается, (ЕС — прим.) не видит признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать «оливковую ветвь», если эскалация продолжится, то будут введены масштабные санкции», — добавил он.

По его мнению, дипломатические и внешнеполитические действия России были направлены на то, чтобы «разделить страны Запада», но результатом стал обратный эффект — сплотил страны ЕС и других партнеров «по всему миру».