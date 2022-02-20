Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Жители Донбасса, получившие российское гражданство, также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Речь идёт о мирных гражданах, вынужденных покинуть территорию ЛДНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

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«Да, они имеют право на выплаты. Им необходимо обратиться за выплатой в центр социального обслуживания того муниципалитета, куда они едут», — уточнили в пресс-центре.

Напомним, что гражданство России получили более 720 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик. Такие данные приводил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По некоторым данным, всего подано 950 тыс. заявлений от населения Донбасса на получение паспорта гражданина РФ.