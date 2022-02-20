Вашингтон, 20 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Главную роль в американской версии немецкого фильма «Разрушительница системы» получил актёр Ченнинг Татум. Об этом сообщает Deadline.

Скриншот с YouTube Ченнинг Татум

Производством фильма занимается кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, которая приобрела права на него в 2019 году. Ченнинг Татум также примет участие в продюсировании проекта совместно со своей компанией Free Association.

Адаптацией сценария занимается Гаррет Левитц. Действие оригинального фильма будет перенесено в США.

Фильм «Разрушительница системы» немецкого режиссёра Норы Фингшайдт вышел в 2019 году. Картина получила высокие оценки у критиков, а также ряд кинонаград, включая премию Европейской киноакадемии и восемь премий высшей национальной награды Германии в области кинематографа Deutscher Filmpreis.