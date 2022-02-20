Томск, , 12:35 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 1254 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировано в ковидные госпитали 49 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 86 929. К настоящему времени от COVID-19 излечились 66 601 человек, в том числе 139 за сутки. Жертвами коронавируса в регионе стали 733 пациента.

Добавим, что по данным на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета остаётся ниже 56%. Первым компонентом привито около 593 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 561 тыс. житель Томской области.