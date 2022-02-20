Глендейл, США, , 12:30 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» обменял в команду «Торонто Мэйпл Лифс» своего российского защитника Илью Любушкина. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба команды из Глендэйла.

Илья Любушкин ХК «Локомотив»

Также уточняется, что «Мэйпл Лифс» вместе с 27-летним российским хоккеистом получили нападающего Райана Дзингела. При этом в обмен «Аризона» получила право выбора в третьем раунде драфта 2023 года или втором раунде драфта 2025 года.

Отметим, Илья Любушкин играл в составе «Аризоны» с 2018 года и в нынешнем сезоне сыграл в составе «Койтотс» в 46 матчах регулярного чемпионата, отличившись в них девятью голевыми пасами.