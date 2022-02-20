Санкт-Петербург, 20 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины-продавца из магазина для взрослых. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Арест

Напомним, жестокое убийство 33-летней женщины было совершено вечером 18 февраля в интим-магазине на улице Дыбенко в Невском районе города. На теле погибшей криминалисты насчитали не менее 20 колото-резаных ран.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и начаты поиски злоумышленника, на след которого удалось выйти к утру 20 февраля.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме 4/1 по улице Джона Рида.

По предварительным данным, убийство было совершено при ограблении: в квартире задержанного полицейские нашли два предмета из товарного ассортимента магазина.

«Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.