20 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили шутку украинского президента на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в поломке его наушников для перевода виновата Россия.

Артур Савин, , 12:47 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сломавшиеся у него во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности наушники для перевода — «это кибератака» со стороны Российской Федерации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Маньячино! Везде ему Россия мерещится. Шизик самый настоящий», — считает Алина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что уровень безумия на Украине перешёл все разумные пределы, поэтому даже техническая поломка самых обыкновенных наушников стала для украинского президента поводом упомянуть Россию.

Выступление Владимира Зеленского на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Официальное интернет-представительство президента Украины

«Представляете уровень истерии и оболванивания населения Украины, если Зеленский несёт подобный бред? Их даже невозможно уже адекватными людьми назвать. Эта вездесущая Россия, которая им везде мерещится, требует медицинского вмешательства», — пишет Владимир Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский по какой-то причине перепутал Мюнхенскую конференцию с цирком.

«Клоун — он и есть клоун. Его максимум — это «Квартал 95», не выше», — поделился своим мнением Дмитрий К.

«Клоун! Аплодисментов не хватает. Юмор заканчивается в запасе, начинается спектакль деланного самовыражения. Плохо, что он идёт по судьбам других людей! Когда кухарка начинает управлять государством — судьбы людей летят, как очистки картошки! Жалко людей, находящихся под управлением такого бездарного ничтожества», — отмечает Ирина Т.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что все, кто собрались на Мюнхенской конференции по безопасности, прекрасно знают о реальном положении дел, и подобные шуточки не вызвали у них ничего, кроме недоумения.

«Шуточки пошли уже ниже плинтуса. Перед кем он выступает? Перед европейскими политиками, которые видят его в качестве своей марионетки. Они прекрасно понимают, что такое Россия и что она никому никакие козни не учиняет. Такие вот перформансы указывают на отсутствие интеллекта у Зеленского, а также самого примитивного понимания ситуации, в которую попала Украина», — написал Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа и США сделали из Украины покорную марионетку, которая, судя по всему, до сих пор пребывает в полном неведении своего реального положения.

«Ему даже в ответ, наверное, кто-то похлопал. И действительно, Зеленский удивляет. Вернее, его наивное выражение лица удивляет всех на Мюнхенской конференции. Он до сих пор не понимает, что Украину ведут на гильотину. Всё считает, что европейские друзi хотят помочь украинцам. Это не президент, это приговор Украины», — указывает Андрей В.

Нашлись и те, кто призвали украинских граждан перестать терпеть выходки своего президента.

«Больше всего в этой ситуации меня поражает украинский народ, который всё ещё терпит этого клоуна. Он опозорил Украину множество раз, опустил её репутацию на геополитическое дно. Разве не горько наблюдать украинцу, как его страну таскают за волосы заокеанские хозяева, используют, как им вздумается, а теперь собираются пустить страну на мясо? Даже нам в России страшно за этим следить», — пишет Юрий Н.

Напомним, 19 февраля у президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отказали в работе наушники для перевода. Когда это случилось, украинский лидер заявил, что «это кибератака» со стороны Российской Федерации.