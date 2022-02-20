Луганск, , 12:25 — REGNUM В результате атаки вооруженных сил Украины на линии фронта в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что украинские вооруженные формирования, в частности, 79-я десантно-штурмовая бригада, перешли в наступление в районе населенного пункта Пионерское. Украинские подразделения форсировали реку Северский Донец и атаковали позиции войск ЛНР.

Атака была отбита с потерями для украинской стороны. Однако сопутствующий ущерб был нанесен населенному пункту Пионерское. В поселке разрушены пять жилых домов, погибли двое мирных жителей.

«К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что тела погибших сильно обгорели.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели мирных жителей в ЛНР в результатет атаки украинских войск.