Киев, , 12:19 — REGNUM Киев готов «продать» нейтральный статус Украины, заявил в интервью «Украина.ру» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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«Заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии (Пристайко — прим.) это не просто слова. … Этот человек понимает, в какой ситуации мы оказались в результате той абсолютно провальной внешней политики властей», — отметил он.

Экс-депутат убежден в том, что причину происходящего нужно искать в 2014 г., когда идею о получении членства в НАТО начали использовать для раздражения России. При этом он подчеркнул, что теперь в Киеве осознали, что ни США, ни Великобритания не намерены воевать за их территорию, потому в Киеве пытаются найти новую формулу безопасности.

«Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что тот ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать не собирается», — заключил он.

Ранее во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО в ближайшем будущем не стоит на повестке дня.