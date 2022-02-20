Кызыл, , 12:18 — REGNUM В Туве отметили ухудшение ситуации с «пьяной» преступностью. В январе 2022 года тяжких и особо тяжких преступлений в республике зарегистрировано на 7,1% больше, чем за первый месяц прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Обвиняемый в убийстве жены в Туве СУ СКР по Туве

Рост зафиксирован в Кызыле (с 40 до 53), а также в Дзун-Хемчикском (с 8 до 18), Пий-Хемском (с 4 до 7), Барун-Хемчикском (с 17 до 19), Чеди-Хольском (с 0 до 2) и других районах.

По словам зампреда правительства Тимура Куулара, сотрудники подведомственных ему учреждений проводят сходы жителей в поселениях, где совершаются преступления, где обсуждают причины и предпосылки подобных происшествий.

«С начала 2022 года проведено 1 329 рейдов, в результате изъято 7 854,04 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них 6 111,19 литров выявлено и изъято Службой по лицензированию Республики Тыва», — добавили в правительстве.

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