Казань, , 12:48 — REGNUM По итогам 2021 года Татарстан перевыполнила план по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиля Залакова.

«Вкусная Казань» Фото предоставлено пресс-службой мэрии Казани. Сайт kzn.ru

«Минсельхозом России и Министерством сельского хозяйства Татарстана в конце года в связи с засушливыми погодными условиями и тем, что мы понимали, что валовый сбор зерна и масличных, а это основные наши позиции по экспорту, будет меньше предыдущих показателей, мы подписали дополнительное соглашение о показателе для нас экспорта в размере $250 млн в сопоставимых ценах. По итогам 2021 года мы отправили на экспорт продукцию агропромышленного комплекса в сумме $271. План выполнен на 108%», — пояснил Залаков.

В целом внешний торговый оборот Татарстана за год вырос на 30%. Только за 11 месяцев 2021 года он составил более 16 млрд долларов. При этом 69% от этой цифры, то есть почти 11 млрд долларов, приходятся на экспорт, в то время как импорт составил чуть больше 5 млрд долларов, отметил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев. Его слова цитирует сайт республиканского правительства.

«В минувшем году, вопреки негативной эпидемиологической обстановке в мире, товарооборот республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. За весь 2020 год товарооборот участников ВЭД Татарстана составил 12,4 млрд долларов. Явный рост», — пояснил Гараев.

«Татария отчитывалась, что в 2021 году нарастила экспорт агропромышленной продукции — именно экспорт — до 271 миллиона долларов. Это не безумный показатель (до 2020 года было 250 миллионов), но тем не менее, регион показывает рост и делает ставку на разные направления. Региональная администрация отчитывалась, что это разные страны — от Европы до Китая. Хорошо, что власти республики стараются выходить на разные рынки», — пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

По оценке генерального директора АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ. РФ) Вероники Никишиной, российский несырьевой неэнергетический экспорт каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил — $22,8 млрд.

«По итогам всего 2021 года его объем составил $193 млрд, что на 37% больше показателей 2020 года», — пояснила Вероника Никишина на полях «ЭКСПО-2020» в Дубае. Её слова цитирует пресс-центр РЭЦ.

В основе экспорта — металлопродукция (25,6%), химические товары (19,6%), продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%). Благодаря введению новых мощностей растет экспорт фармпродукции, полимеров и древесных плит. Основные потребители российских товаров — Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Как сообщало ИА REGNUM, по Национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» Россия должна нарастить физический объем несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году.