Ханты-Мансийск, , 12:16 — REGNUM Югра готова принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующие письма губернатор ХМАО Наталья Комарова направила к врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Югра готова разместить до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, и 200 взрослых. Есть возможность оперативно развернуть в регионе дополнительные пункты временного размещения беженцев. Гуманитарный добровольческий корпус, штаб которого расположен в Сургуте, сообщил о готовности оперативно включиться в работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе беженцев из Донбасса уже готовы принять Челябинская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

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