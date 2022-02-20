Пекин, , 12:15 — REGNUM Сборная России стала второй по общему количеству полученных наград на Олимпийских Играх (ОИ) в Пекине, обновив свой рекорд по этому показателю. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России Takumiitinose

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В активе олимпийской российский команды 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) завоеванные в Пекине. При этом до того рекордом сборной России было 29 наград (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых), которые она выиграла на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

При этом на первом месте по общему числу медалей сборная Норвегии (37 наград — 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых), третьей стала сборная Германии (27 медалей — 12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете.