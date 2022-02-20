Пекин, , 12:13 — REGNUM США спровоцировали кризис вокруг Украины целенаправленно, чтобы использовать его в качестве козыря для сдерживания России, считает вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан.

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«США наплевать на чувства Украины. Она останется козырем, который можно выкинуть в любой момент», — отметил он в интервью газете «Хуаньцю шибао», напомнив, что в преддверии предполагаемой даты «вторжения России» президент США Джо Байден отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.

По его словам, текущий кризис помогает США и добиваться сплоченности в рядах НАТО и противостоять реализации проекта «Северный поток — 2». Также украинский кризис не только обеспечивает США прибылью без особых затрат, но и позволит им в случае широкомасштабной войны сыграть роль «спасителя», добавил он.