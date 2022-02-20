Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan Motor инвестирует $500 млн в модернизацию своего завода в штате Миссисипи, США. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В настоящее время на заводе Nissan в штате Миссисипи работают две сборочные линии. Одна линия выпускает лёгкие грузовики, Nissan Frontier, другая — седаны среднего размера Altima.

Компания планирует перестроить вторую линию, чтобы на ней можно было собирать не только автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но и электромобили. Также на заводе будут созданы дополнительные площадки по производству аккумуляторных батарей.

Nissan планирует выпускать электромобили на предприятии в Миссисипи с 2025 года. Автопроизводитель рассчитывает, что к 2030 году на долю электромобилей будет приходиться 40% от общего объёма продаж автомобилей Nissan в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Nissan инвестировала $1,8 млрд в строительство двух новых заводов по производству аккумуляторов для электромобилей. Одно из предприятий будет расположено в Великобритании, второе — в Японии.