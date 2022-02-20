Ванкувер, Канада, 20 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу гостей со счетом 4:7.

В составе победителей голы забили Трой Терри (1-я минута), оформивший в матче дубль Николя Делорье (4-я и 41-я), шведский форвард Рикард Ракелль (15-я, в большинстве), также отличившийся дублем Адам Хенрик (22-я, в большинстве и 37-я) и Сэм Стил (25-я).

У «Ванкувера» шайбами отличились Таннер Пирсон (25-я), шведский нападающий Элиас Петтерссон (36-я, в большинстве), Конор Гарланд (51-я) и Куинн Хьюз (57-я).

Российские форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Анахайм» 23 февраля дома сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс» а «Ванкувер» днем ранее также у себя встретится с командой «Сиэтл Кракен».