Киев, 20 февраля 2022, 12:02 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский призвал воздержаться от провокаций в нынешней политической ситуации.
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«Один обстрел, один пушечный выстрел может привести к войне», — отметил он в интервью CNN.
Ранее он заявил, что Киев намерен добиться мира за счет дипломатии и сообщил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь «бомбардировки».
По данным разведки ДНР, ВСУ планируют проведение террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.
Ранее попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северный Донец была отражена силами Народной милиции ЛНР.
С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация населения в Ростовскую область. С 19 февраля в республиках объявлена всеобщая мобилизация.